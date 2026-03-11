あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、3月11日から期間限定で「ジャンボとろサーモン」を110円〜（以下、税込み）、「活〆桜鯛（サクラダイ）」を150円〜で、それぞれ販売します。【写真】豪華！「天然インド鮪7貫盛り」コレで140円？まぐろ＆びん長まぐろも！「ジャンボとろサーモン」はサーモンのハラスを使用。脂のり抜群で口の中でとろける脂が楽しめます。桜鯛は冷凍せず生の