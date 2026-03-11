あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、3月11日から期間限定で「ジャンボとろサーモン」を110円〜（以下、税込み）、「活〆桜鯛（サクラダイ）」を150円〜で、それぞれ販売します。

【写真】豪華！ 「天然インド鮪7貫盛り」 コレで140円？ まぐろ＆びん長まぐろも！

「ジャンボとろサーモン」はサーモンのハラスを使用。脂のり抜群で口の中でとろける脂が楽しめます。桜鯛は冷凍せず生のまま各店舗に納品され、身の弾力とかめばかむほど口の中に広がるうまみが感じられる一品です。

その他、サクラマス、白ばい貝、九州産きびなご、卵黄をのせた釜揚げ桜えびなど彩り豊かな5種のネタが食べ比べできる「春のおすすめ彩り5種 盛り」（580円〜）、漬けにした活〆桜鯛に春らしく桜つぼ漬けをトッピングした「漬け活〆桜鯛 桜つぼ漬けのせ」（260円〜）のほか、「一本釣り大切りかつお」（120円〜）、「スシロー海鮮巻き重ね」の春バージョン（260円〜）、「ひらめのえんがわ食べ比べ」（280円〜）、「さわらの炭焼きたたき」（180円〜）、「釜揚げ桜えび軍艦」（180円〜）、「天然インド鮪7貫盛り」（1120円〜）も期間限定で登場します。

また、まぐろの赤身と煮切りしょうゆ漬けにした赤身が楽しめる「厳選まぐろ赤身食べ比べ」（140円〜）をはじめ、「びん長まぐろ食べ比べ」（200円〜）、「厳選まぐろ赤身ととろたく手巻」（360円〜）、「春の山海の幸 天ぷら盛り(えび天）」（430円〜）がレギュラー販売されます。

※価格は店舗によって異なります。

