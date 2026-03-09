【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】2026年はオリエントスターの誕生から75周年となるアニバーサリーイヤー。それを象徴するような最新モデルも続々と発表されている。ここでは、誕生から今日に至るまでの歩みを振り返りつつ、培ってきた高い“技術力”と独自に作り上げたほかにない“世界観”の両面からその魅力に迫る！＊＊＊機械式腕時計の機構は、その複雑さと奥深さから「小宇宙」に例えられる。オリエントスター