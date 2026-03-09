●今夜～あす10日(火)朝は所々にわか雨・雪●あす10日(火)日中は次第に晴れ間十分の天気も 日中の気温上昇は鈍い●今週しばらくは寒い日々 週末から徐々に春の暖かさへ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 週末から少し冬に季節後戻りの寒さとなっている県内…週明けのきょう9日(月)は、朝は山口市内など市街地でも所々氷点下の冷え込みとなり、日中の気温も11～12度くらいで、平年並みか、やや低めにとどまった所もありました。