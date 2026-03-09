●日ざしが届いても空気は冷たい。日中も冬の装いで過ごしましょう●夜遅くから西部や北部を中心ににわか雨、山間部ではみぞれが降る心配も●花粉の飛散は「極めて多くなる」予想。しっかり対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 冷たい北風と夜間と放射冷却により、きょう9日(月)も冷え込んだ朝を迎えています。きょう9日(月)午前6時30分現在の気温は、内陸や山間部を中心に0度を下回っています。 この先、大陸から高気圧が張り出しま