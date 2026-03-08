日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が8日、レギュラー出演する「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）に出演し、3月いっぱいで同局を退社することを発表した。番組中盤、MCの中山秀征から振られた岩田アナは「私事で大変恐縮なんですけれども、今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴い『シューイチ』を卒業することとなりました。これまでありがとうございました」とあいさつした。中山が泣き