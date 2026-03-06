NHK職員で報道局のチーフディレクターの男が、東京・渋谷区で女性をビルに連れ込み性的暴行を加えたとして逮捕されました。逮捕されたのはNHK報道局スポーツセンターのチーフディレクター、中元健介容疑者です。警視庁によりますと、中元容疑者はことし1月、渋谷区の路上で20代の女性に声をかけ、近くのビルに連れ込み「俺危ないものを持っているから」などと脅して、性的暴行を加えた疑いが持たれています。付近の防犯カメラには