一般的に、友人の結婚式に出席する際に包むご祝儀の相場は3万円とされます。 自身の結婚式に来てくれた人が結婚式を挙げ、参列する場合は3万円同士のやり取りとなるのでお祝いのお返しについて気にすることはありませんが、相手が必ずしも結婚式を挙げるとは限らないですよね。 本記事では、結婚式を挙げない場合のお祝いの相場やおすすめのお祝い方法、タイミングについて解説します。 結婚式を挙げない人が増