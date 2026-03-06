クオリプスが３連騰している。午前１１時ごろ、ヒト（同種）ｉＰＳ細胞由来心筋細胞シート「リハート」について、厚生労働省から「薬物治療や侵襲的治療を含む標準治療で効果不十分な虚血性心筋症による重症心不全の治療」を効果・効能として、日本での条件及び期限付き製造販売承認を取得したと発表しており、これを好感した買いが入っている。これを受けて同社では速やかに保険収載申請を行うとしており、保険収載