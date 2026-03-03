J２のジュビロ磐田は２月28日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第４節でJ３の福島ユナイテッドFCとホームで対戦。０−０のまま90分では決着がつかず、PK戦（５−３）の末に勝利を収めた。この一戦にフル出場した磐田の元日本代表GK川島永嗣が３月２日に自身のインスタグラムを更新。今季から福島でプレーする“キングカズ”こと三浦知良との２ショットをアップロードした。 かつてベルギーやスコットランド