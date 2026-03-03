【モデルプレス＝2026/03/03】女優の清田みくり（23）が2日、自身のInstagramを更新。芸能界を引退することを発表した。【写真】3月末で芸能界引退の23歳美女、大河出演時の姿◆清田みくり、芸能界引退を発表同日、バラエティ番組「町中華で飲ろうぜ」（BS・TBS系／毎週月曜22：00〜）にて芸能界を引退することを発表した清田は放送終了後、「私事ですが、3月末をもちまして、芸能活動を終了することとなりました」と改めて報告。