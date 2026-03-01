現地３月１日に開催されるプレミアリーグ第28節で、三笘薫を擁するブライトンがホームでノッティンガム・フォレストと対戦する。この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、三笘はリーグ戦９試合連続で先発に名を連ねた。 前節のブレントフォード戦（２−０）でフル出場を果たした日本代表MFは、先制点に関与。チームの７試合ぶりの勝利に貢献した。ブライトンが連勝を目ざすゲームで三笘はどんなパフォーマ