三笘薫がノッティンガム・フォレスト戦に先発！ 今季３点目奪取なるか。ブライトンは連勝を目ざす
現地３月１日に開催されるプレミアリーグ第28節で、三笘薫を擁するブライトンがホームでノッティンガム・フォレストと対戦する。
この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、三笘はリーグ戦９試合連続で先発に名を連ねた。
前節のブレントフォード戦（２−０）でフル出場を果たした日本代表MFは、先制点に関与。チームの７試合ぶりの勝利に貢献した。
ブライトンが連勝を目ざすゲームで三笘はどんなパフォーマンスを見せるのか。今季３点目となるゴールにも期待したい。試合は日本時間で１日の23時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、三笘はリーグ戦９試合連続で先発に名を連ねた。
前節のブレントフォード戦（２−０）でフル出場を果たした日本代表MFは、先制点に関与。チームの７試合ぶりの勝利に貢献した。
ブライトンが連勝を目ざすゲームで三笘はどんなパフォーマンスを見せるのか。今季３点目となるゴールにも期待したい。試合は日本時間で１日の23時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…