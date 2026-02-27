スペイン・バルセロナを拠点に活動するペインター、Adriana Oliver（アドリアナ・オリバー）が、日本では約4年ぶりとなる個展『BECOMING』を原宿のGALLERY TARGETにて開催する。ポップアートに根ざした大胆でカラフルな作風で知られるAdriana Oliver（アドリアナ・オリバー）。作品に登場する人物は、ミニマルで表情のない姿が特徴的だ。ジェンダーのイメージをあえて削ぎ落とすことで、私たちが無意識に持っている先入観を問いか