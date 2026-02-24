フィギュア五輪金メダリストは大人気に

ミラノ・コルティナ五輪で一躍世界のスターとなったのが、フィギュアスケートの女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）だ。大会が閉幕した今も話題は尽きない、SNSでリウにコメントした超大物に世界が沸いている。

リウが自慢の金と黒のストライプ柄を振り乱すTikTok動画に、「めちゃいい」を意味する「icon」と一言だけコメントしたのは、米国のシンガーソングライター、ビリー・アイリッシュだ。2020年のグラミー賞で、主要4部門の独占受賞を史上最年少で果たした24歳は、世界的ヒットを飛ばし続けている。これには海外ファンが驚きの言葉を並べた。

「ビリーだ、オーマイガー」

「どういうこと？笑」

「彼女はあなたを知らないよ」

「アリサ凄すぎる……ビリー・アイリッシュにも注目されてる？」

「ビリーがなぜここに？」

「私のキング2人が同じ場所に？」

「ビリーはいつも最も予想できないところに現れるけど、予想できるところにも表れるんだね」

「まさかのビリー、ここで何を？」

リウは今回の五輪で、日本の選手たちと健闘を称えあう姿が話題に。金と黒が年輪のようになった独特のヘアスタイルや、前歯に仕込んだピアスなどファッションでも注目されている。



（THE ANSWER編集部）