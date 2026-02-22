バーカウンターに並ぶ、美しい陶器のボトル。なめらかに湾曲した形のボトルは、職人がハンドペイントで一つ一つ手作りするこだわり。メキシコ・ハリスコ州のハイランド地方で栽培された、高品質な100%ブルーアガベを使用した、メキシコ生まれのプレミアムテキーラ「Clase Azul」の、一夜限りのカクテルナイトを紹介します。 大阪の夜景を一望する アディ ラウンジ＆バー 「インターコンチ