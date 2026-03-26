祇園辻利の数量限定「濃厚抹茶スイーツBOX」♡贅沢な和スイーツ時間を

京都・祇園の老舗日本茶ブランド「祇園辻利」から、新緑の季節にぴったりな「濃厚抹茶スイーツBOX」が数量限定で登場♡2026年5月25日（月）12時よりオンライン限定で販売されます。人気の抹茶スイーツを詰め込んだ特別なアソートは、自分へのご褒美にも、大切な人とのティータイムにもぴったり。はんなり香る宇治抹茶の奥深い味わいを、おうちでゆったり堪能してみて♪

話題の抹茶生だいふく入り♡

今回の「濃厚抹茶スイーツBOX」で特に注目したいのが、祇園辻利初登場の「抹茶生だいふく」。一般販売からわずか3日で完売した話題の新作和スイーツです。

石臼挽き宇治抹茶を贅沢に使用した「特製抹茶あん」と、とろける口あたりの「特製抹茶クリーム」を、弾力のあるもち生地で包み込んだ贅沢な一品。

抹茶の渋み・甘み・香りが重なり合い、ひと口ごとに奥深い余韻を楽しめます♡

セットには「抹茶生だいふく」2個入り。冷凍で届くので、解凍してゆっくり味わえます。

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茶寮都路里の人気和スイーツも

BOXには、茶寮都路里で人気の抹茶スイーツもセットに。

「Petitパフェ-抹茶-」は、濃厚な抹茶と京都水尾柚子の爽やかな香りを掛け合わせた、大人の進化系パフェ。幾重にも重なる層で、味わいの変化を楽しめます。

さらに「白玉抹茶むうす」は、上品な抹茶ムースに濃厚ジュレやホイップを重ね、「白玉」「抹茶白玉」「つぶあん」をトッピング。もっちり食感と抹茶の豊かな香りが絶妙に調和した和スイーツです♪

濃厚抹茶スイーツBOX

価格：4,980円（税込・送料込）

【セット内容】

抹茶生だいふく×2個/Petitパフェ（抹茶）×2個/白玉抹茶むうす×2個

※クール冷凍便でお届け

※店頭販売はございません

先着特典も見逃せない♪

2026年5月25日（月）12時から予約スタート。なくなり次第終了となる数量限定販売です。

さらに、先着購入特典として「茶寮都路里オリジナルスプーン」2本をプレゼント♡木目の美しい木製スプーンには、「都路里」の文字がさりげなく刻まれています。

おうちで楽しむ贅沢抹茶時間♡

抹茶好きにはたまらない、祇園辻利の「濃厚抹茶スイーツBOX」。宇治抹茶の奥深い香りや上品な甘さを、自宅でゆっくり楽しめる贅沢なセットです♡

数量限定＆先着特典付きなので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。新緑の季節にぴったりな“はんなり抹茶時間”をぜひ味わってみてください♪