歌手の小泉今日子が代表を務める株式会社明後日の公式Instagramが2月16日に更新。小泉の “人拓” がプリントされた “人拓スウェット” を身にまとう小泉の写真が公開され、話題を呼んでいる。小泉本人が投稿しているというこのInstagramでは、《東京タワーの3階ギャラリーにて開催中の「コイズミ記念展」 ここでしか手に入らないグッズがなかなかオシャレさん》とつづられ、人拓スウェットの白と黒、Tシャツの白と黒ロンT