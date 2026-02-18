長澤まさみ×外車これまで映画やドラマで主演作を重ね、数々のCMにも起用されてきた女優の長澤まさみさん。2026年元旦には結婚を発表し大きな話題を集めた彼女が、今回新たにBYDの新CMに登場しました。どのような内容なのでしょうか。結婚発表後には祝福の声が広がる一方で、「まさみロス」と嘆く声もSNSで話題となりました。【動画】「長澤まさみ」×「“390万円超え”外車」を動画で見る！そんな長澤さんが出演するのが、B