長澤まさみ×外車

これまで映画やドラマで主演作を重ね、数々のCMにも起用されてきた女優の長澤まさみさん。2026年元旦には結婚を発表し大きな話題を集めた彼女が、今回新たにBYDの新CMに登場しました。どのような内容なのでしょうか。

結婚発表後には祝福の声が広がる一方で、「まさみロス」と嘆く声もSNSで話題となりました。

【動画】「長澤まさみ」×「“390万円超え”外車」を動画で見る！

そんな長澤さんが出演するのが、BYDブランドの第3弾となる新CM「いよいよありかも！BYD」篇です。2026年2月3日から全国で放映が始まりました。

同シリーズは、2024年に放映された「SUPER HYBRID 体感」篇での「あり かも！」という台詞が注目され、今回が続編にあたります。

今回のCMで登場する車両は、BYDが日本市場に初導入するSUPER HYBRID「DM-i」を搭載したPHEV（プラグインハイブリッドEV）「BYD SEALION 6（シーライオン6）」です。

SEALION 6は同ブランドのPHEVとして日本第1弾となり、シャープなフロントマスクやクーペSUVのような流れるラインが特徴的なデザインとなっています。

パワートレインには、1.5リッターエンジンと高出力モーターを組み合わせたSUPER HYBRID「DM-i」を採用。フル充電時には約100kmのEV走行を実現します。

日本仕様はFWD（前輪駆動）とAWD（四輪駆動）の2グレードを設定。FWDは航続性能を重視し、AWDは0-100km／h加速5.9秒というスポーティな走りが特徴です。

なお、車両価格（税込）は398万2000円からとなっています。

CMは、街中を走行する「BYD SEALION 6」のドライブシーンからスタート。

SUPER HYBRIDの技術に興味津々の長澤さんが実際にクルマに乗り込み、日常はEVのように、長距離はエンジンとモーターを組み合わせた高効率走行へ切り替わる仕組みに驚きの表情を見せます。

上品なワンピース姿で「いよいよありかも、BYD！」と語りかけるラストシーンでは、EVに距離を感じていた人の背中を押すようなメッセージが込められています。

※ ※ ※

長澤さんは、撮影前に車内の広さに驚いた様子で「寝転べますね」「キャンプにも良さそう」とコメント。内装のカラーについても「品があって綺麗ですね、ときめきました」と語り、期待を寄せていました。

特にSEALION 6の配色がお気に入りだと明かし、「長距離を走るなら北海道へスキーに行きたい」とアクティブな一面も見せています。