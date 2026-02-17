深海魚をモチーフにするブランド「Lavca.m」を立ち上げた、深海魚愛好家の田原舞さん（34歳、@MLavca）。テレビやラジオで深海魚愛を語る真の“推し活女子”だが、学生時代は「深海魚が好き」とは言えなかったと振り返る。また高校3年生のときに発声障害を発症し、彼女の世界は暗転した。「死にたい」――そう思い詰めるほど悩んだ女性が自身の“好き”を仕事にするまでの軌跡を追った。◆図鑑を読み耽った少女時代――深海魚が