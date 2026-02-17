サンリオの人気キャラクター「チョコキャット」の期間限定ショップ「Chococat POP-UP STORE＠渋谷サクラステージ」がオープン！30周年を迎え、海外でも大人気の「チョコキャット」のオリジナルグッズがいっぱいの期間限定ショップが日本初開催されます☆ サンリオ「チョコキャット」Chococat POP-UP STORE＠渋谷サクラステージ 開催期間：2026年2月19日(木)〜3月4日(水)営業時間：10:00〜21:00会場：SHIBUYA SAKUR