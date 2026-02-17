サンリオの人気キャラクター「チョコキャット」の期間限定ショップ「Chococat POP-UP STORE＠渋谷サクラステージ」がオープン！

30周年を迎え、海外でも大人気の「チョコキャット」のオリジナルグッズがいっぱいの期間限定ショップが日本初開催されます☆

開催期間：2026年2月19日(木)〜3月4日(水)

営業時間：10:00〜21:00

会場：SHIBUYA SAKURA STAGE SHIBUYA SIDE 3階「キャラコレ」

マリモクラフトによる、「チョコキャット」の期間限定ショップ「Chococat POP-UP STORE＠渋谷サクラステージ」がオープン！

2026年で30周年を迎えた「チョコキャット」は、日本だけでなく海外でも人気のキャラクターです。

今回が初開催となるポップアップショップでは、「マスコット」や「ポーチ」など日常づかいに便利なアイテムはもちろん、ミニマルなデザインが年代や性別を問わず使いやすい「パーカー」や「キャップ」など、アパレルアイテムも充実しています。

「チョコキャット」の新しい魅力に出会えるお買い物体験が楽しめるポップアップストアです☆

おすすめグッズの紹介

ショップにはキュートなマスコットをはじめ、ぬいぐるみもラインナップ。

ポーチや巾着、トートバッグ、ポシェット、Tシャツ、パーカーなどのアパレルグッズも、日常に取り入れやすいカラーで登場します。

クリスタルシール＆シール帳も必見です☆

「チョコキャット」とは

サンリオから1996年にデビューした「チョコキャット」は、ちょっとおっちょこちょいな黒ネコの男のコです。

「チョコキャット」のおしゃれでかわいいグッズが揃う期間限定ショップ！

「Chococat POP-UP STORE＠渋谷サクラステージ」は、2026年2月19日(木)から3月4日(水)まで、SHIBUYA SAKURA STAGE SHIBUYA SIDE 3階「キャラコレ」にて開催です。

