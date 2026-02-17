「保護者のグループLINE」の二面性とは？幼稚園・保育園や小学校の行事案内など、連絡網代わりにまとめて情報共有できる「保護者のグループLINE」。一見便利なツールに思えても、トラブルや困りごとに直面するケースもあるようです。【画像で見る】通知音がトラウマに！これが、戦慄の「保護者LINE」の内容です！（7枚）「従えません」で非難… “仕切りたがり”へのモヤモヤネット上でもたびたび挙げられているのが、役員でも