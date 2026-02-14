漫画のタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「你是特别的」の意味は？中国語で「你是特别的」と表す漫画はなんでしょうか？ヒントは、アイドルとの恋愛を描いた女子の憧れる作品！いったい、中国語で「你是特别的」と表す漫画とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「君がトクベツ」でし