『「SNOW MIKU 2026」のウイングベイ小樽会場』にて先行販売された「ハンディカイロ」「サラダフォーク」「ステンレスカレー皿」の事後通販が、本日2026年2月10日（火）より開始。「初音ミク OUTDOOR COOKING ブルーチタン包丁」の再販も決定 。いずれも「AOZORAGEAR online SHOP」にて販売される。＞＞＞販売商品をチェック！（写真6点）「AOZORAGEAR（アオゾラギア）」は、キャラクターを起用したアウトドアグッズブランド。「初