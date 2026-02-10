¥·¥¹¥Æ¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡ß¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¡×¤Î¥×¥é¥¤¥º¾¦ÉÊ¤ò¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê½ç¼¡¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡ä¡ä¡ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¡ß¥Á¥å¥Ã¥Ñ¥Á¥ã¥×¥¹¥×¥é¥¤¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Ï¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤Î¥¯¥Þ¡£¥³¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤ä¥­¥¤¥í¥¤¥È¥ê¤È°ì½ï¤ËOL¤Î¥«¥ª¥ë¤µ¤ó¤Î²È¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ã¯¤«¤ÏÉÔÌÀ¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤Î°ìÈÖ¤Î´Ø¿´»ö¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤´¤Ï¤ó¤È¤ª¤ä¤Ä¡£¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥­