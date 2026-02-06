松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、「カルビ焼肉増量フェア」を2月10日午前10時から期間限定で開催します。【画像】やば…おいしそ…コチラが「お肉増量」の対象メニュー＆価格です！（5枚）同フェアでは、対象メニューの「牛カルビ肉」が“お肉増量”で提供されます。対象メニューは「カルビ焼肉定食（お肉1.3倍）」「プルコギ定食（お肉1.5倍）」「キムカル丼（お肉最大1.5倍）」がラインア