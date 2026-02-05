クーリング・オフを申し出た男性に対し、契約を解除できないとうその説明をしたなどとして、リフォーム会社の経営者らが逮捕されました。【映像】連行される容疑者らの様子「K−style」の経営者・鹿島大輔容疑者（31）と、19歳の男は、去年、汚水升に関する工事の契約を解除しようとした男性（54）に、「工事最中なのでクーリング・オフもないです」とうその説明をした疑いなどがもたれています。警察によりますと、鹿島容疑