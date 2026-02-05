象印マホービンは、公益財団法人日本サッカー協会が主催する「ZOJIRUSHI ユメセンサーキット2026」の開催校募集を2026年2月2日より開始しました。2013年から続く社会貢献活動で、2025年度までに47都道府県の101校で開催され、5,900名以上の児童が参加している人気のプログラムです。 象印マホービン「ZOJIRUSHI ユメセンサーキット2026」 募集期間：2026年2月2日（月）〜3月6日（金）17:00必着開催時期：2026年5月下旬〜