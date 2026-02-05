バレンタインデー直前の2026年2月6日(金)・13日(金)、日本テレビ系「金曜ロードショー」で“チョコレート工場”関連の大ヒット2作品が2週連続で放送される。1週目はジョニー・デップ主演『チャーリーとチョコレート工場』、2週目はティモシー・シャラメ主演『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』が地上波初登場だ。【写真】ティモシー・シャラメが若き日のウォンカを演じる『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』場面カット