¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÄ¾Á°¤Î¶â¥í¡¼¤Ï¡È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ìº×¤ê¡É¡ª¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×ÈÇ¡õ¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥áÈÇ¤ò2½µÏ¢Â³ÊüÁ÷
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼Ä¾Á°¤Î2026Ç¯2·î6Æü(¶â)¡¦13Æü(¶â)¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡É´ØÏ¢¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È2ºîÉÊ¤¬2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£1½µÌÜ¤Ï¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¼ç±é¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¡¢2½µÌÜ¤Ï¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¼ç±é¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤¬ÃÏ¾åÇÈ½éÅÐ¾ì¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬¼ã¤Æü¤Î¥¦¥©¥ó¥«¤ò±é¤¸¤ë¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¢£2·î6ÆüÊüÁ÷¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó¡ß¥¸¥ç¥Ë¥Ç¤Î²«¶â¥³¥ó¥ÓºÆ¤Ó
1½µÌÜ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2005Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î»ùÆ¸Ê¸³Øºî²È¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥À¡¼¥ë¤ÎÌ¾ºî¤ò¡¢´ñºÍ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó´ÆÆÄ¤ÈÌÁÍ§¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¤¬±Ç²è²½¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤Î·æºî¤Ç¤¢¤ë¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢15Ç¯´ÖÃ¯¤â½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤³¦°ì¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òºî¤êÂ³¤±¤ëÆæ¤Î¹©¾ì¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹©¾ì¼ç¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«(¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×)¤¬¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¹©¾ì¤Ë¾·ÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÂçÁû¤®¤Ë¡£ÉÏ¤·¤¤²ÈÄí¤ÇÊë¤é¤¹¿´Í¥¤·¤¤¾¯Ç¯¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼(¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ï¥¤¥â¥¢)¤Ï¡¢´ñÀ×Åª¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ËàëÅÉÔ»×µÄ¤Ê¹©¾ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶ËºÌ¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁüÈþ¤È¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¦¥©¥ó¥«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é20Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£º£²ó¤Ï¡¢µÜÌî¿¿¼é¤µ¤ó¤¬¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡È¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤Ç¤ÎÊüÁ÷¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿áÂØÈÇ¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¢£2·î13ÆüÊüÁ÷¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡ÙÃÏ¾åÇÈ½é¡¦ËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È
2½µÌÜ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤¬ÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÊüÁ÷ÏÈ¤ò25Ê¬³ÈÂç¤·¡¢ËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¼ã¤Æü¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£Ë´¤Êì¤È¸ò¤ï¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÅ¹¤ò³«¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¶»¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ëÀÄÇ¯¥¦¥©¥ó¥«¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢20Âå¤Ë¤·¤Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ËÆóÅÙ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¡È¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡£¡Ø·¯¤ÎÌ¾Á°¤ÇËÍ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡Ù¡ØDUNE/¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤¿³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤È¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¦¥©¥ó¥«Áü¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡Ù¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¥ó¥°¡¢À½ºî¤Ï¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó¤È¡¢¼ÂÎÏÇÉ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬·ë½¸¡£ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¦¥©¥ó¥«Ìò¤Ë¤ÏDa-iCE¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤µ¤ó¡¢¸É»ù¤Î¾¯½÷¥Ì¡¼¥É¥ëÌò¤Ë¤Ï¸µBiSH¤Î¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤³¤È²ÃÆ£Àé¿Ò¤µ¤ó¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¤µ¤ó¤È¾¾Èø½Ù¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÃæÆÇ¤Î·Ù»¡½ðÄ¹¤È¿ÀÉã¤ò±é¤¸¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾®¿Í¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥ÑÌò¤ò¾¾Ê¿·ò¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£Æ±¤¸¸¶ºî¡¢¤Ç¤â°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ--2¿Í¤Î¥¦¥©¥ó¥«¤ò¸«Èæ¤Ù¤è¤¦
2ºîÉÊ¤Ï»ùÆ¸¾®Àâ¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤ÎÈëÌ©¡Ù¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Ä¤¬¡¢¼Â¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆÈÎ©¤·¤¿Êª¸ì¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¡Ö¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥¦¥©¥ó¥«¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÉÁ¤«¤ìÊý¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×ÈÇ¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÇÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤âÆÈÆÃ¤Ç¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¸ÀÆ°¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£°ìÊý¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥áÈÇ¤Ï¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë½ã¿è¤Ê¿´¤ò»ý¤Á¡¢½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤È¤Îå«¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÀÄÇ¯¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤È¤â¸À¤¨¤ë2¿Í¤Î¥¦¥©¥ó¥«¤ò¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2½µÏ¢Â³ÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤ë¡£
´¨¤µ¤Î¸·¤·¤¤µ¨Àá¡¢²¹¤«¤¤¥Û¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Å¤¯¤·¤Î¶âÍËÌë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ø¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¡Ù
2026Ç¯2·î6Æü(¶â) 21»þ¡Á22»þ54Ê¬
´ÆÆÄ¡§¥Æ¥£¥à¡¦¥Ð¡¼¥È¥ó/½Ð±é¡§¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×(¿áÂØ¡§µÜÌî¿¿¼é)¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥Ï¥¤¥â¥¢(¿áÂØ¡§ÉÚß·É÷ÅÍ)¡¢¥Ø¥ì¥Ê¡¦¥Ü¥Ê¥à¡á¥«¡¼¥¿¡¼(¿áÂØ¡§ÅÏÊÕÈþº´)¤Û¤«
¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù
2026Ç¯2·î13Æü(¶â) 21»þ¡Á23»þ19Ê¬ ¢¨ÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡¦ËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È
´ÆÆÄ¡§¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¥ó¥°/½Ð±é¡§¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á(¿áÂØ¡§²ÖÂ¼ÁÛÂÀ)¡¢¥±¥¤¥é¡¦¥ì¡¼¥ó(¿áÂØ¡§²ÃÆ£Àé¿Ò)¡¢¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È(¿áÂØ¡§¾¾Ê¿·ò)¤Û¤«
