2026年の節分シーズン、恵方巻の価格上昇が関心を集めている。帝国データバンクのリポートによると、コメ価格などの高騰を背景に、恵方巻は2年連続で対前年比10％を超える値上げとなり、定番商品でありながら家計への負担感は強まりやすい状況だ。ただ、市場全体を丁寧に見ると、単なる値上げでは終わらせず、その価格に見合う価値を示そうとする企業の取り組みが広がっている。値上げが前提となった今、恵方巻市場は新たな競争局