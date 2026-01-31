京王電鉄（東京都多摩市）が、大型フリースペースを設置した新型通勤車両「2000系」の営業運転を1月31日に開始しました。同社の車両で大型フリースペースが設置されるのは初めて。【写真】ベビーカー＆車椅子が乗りやすい！景色が見やすい大型窓！「ひだまりスペース」を見る！京王電鉄は、「日本一安全でサービスの良い持続可能な交通」を掲げ、「2000系」車両は、「もっと、安全に、そして安心して、これからもずっと、