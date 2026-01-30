プロ野球・巨人が29日、2月1日から宮崎で始まる春季キャンプのメンバーを発表しました。石井琢朗新監督が率いる2軍は投手15人、捕手3人、内野手6人、そして外野手5人の29人となりました。投手ではベテランといえる年次になった中川皓太投手が去年と同じく2軍スタートに。先発転向を目指す泉圭輔投手も2軍スタートとなっています。また、新人では冨重英二郎投手に林燦投手、そして野手の藤井健翔選手が2軍スタート。野手では小林誠