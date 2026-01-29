あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、テレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダース」とのコラボキャンペーンを2月4日から期間限定で実施します。スシローが「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズとコラボするのは、初めてです。【写真】ヤバイ！イギーの“等身大パネル”全員に当たるプレートも超イイ！コラボキャンペーンでは、主人公の空条承太郎をはじめ、花京