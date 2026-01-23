「駿河熱海」号が3月7日（土）運転JR東海は2026年3月7日（土）に臨時急行「駿河熱海」号を静岡〜熱海間で1往復運転します。【画像】これが「東海道本線を走る急行」の運転時刻＆停車駅ですこの臨時急行は、3月7日にJR東海が熱海駅スタートで開催するウォーキングイベント「さわやかウォーキング」に合わせた列車。使用車両は373系で、全車普通車指定席。静岡〜熱海では清水駅のみ停車します。熱海行き列車の車内では、「熱海