死体遺棄の疑いで、新潟市西区に住む無職の男（76）が22日、逮捕されました。警察の調べによりますと男は、1月11日頃、息子である50代男性（当時）が自宅で死亡しているのを認めながら、1月21日までの間、遺体を自宅に放置した疑いです。男性の職場の関係者から、「職場に来ない」と21日に警察に相談があり、警察が調べたところ自宅で死亡しているのが見つかりました。男は「亡くなっていたのはわかっていたが、そのまま放置した」