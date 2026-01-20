サンリオキャラクターズの ”かわいくて実用的” な置き時計に、嬉しい第2弾が登場♪カプセルトイ 「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ２」をチェック！☆サンリオキャラクターズの個性溢れるミニ置き時計をチェック！（写真6点）＞＞＞ダンボールに入った姿がかわいい、サンリオのキャラクターのフィギュア付き置き時計に第2弾が登場！今回仲間入りするのは、ポチャッコ、ポムポムプリン、シナモロール、タキシードサ