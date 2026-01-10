子育てをしていて、子どもが最近イライラするようになったと感じたことがある人は多いと思います。「甘い物を食べ過ぎるとイライラしやすい」といわれていますが、本当なのでしょうか。その場合、日常生活でどのようなことを見直す必要があるのでしょうか。子どものイライラを抑えるための対処法について、「eatLIFEクリニック」（横浜市旭区）院長で、内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんが解説します。【要注意】「えっ…！