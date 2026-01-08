レバレジーズは、エッセンシャルワーカー向け転職サービス「レバジョブ」が物流・旅客事業のドライバー採用担当者・経営者321名を対象に実施した、外国人ドライバーの採用実態調査の結果を公表した。調査結果では、約4割の企業が外国人ドライバーの雇用経験があり、約3割強の企業が今後の採用人数を増やす予定であると回答した。この調査は、9月1日から3日にかけて物流・旅客業界でドライバー採用を行う企業の担当者および経営者32