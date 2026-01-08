X(旧Twitter)上で、AIの「Grok」を使って他人の画像を性的なものに改変する事例が相次いでいます。いくつかの調査で、Grokが前例のないほど大量の性的画像を生成していることが指摘されました。Grok and the Rise of Nonconsensual Image Manipulation - Copyleakshttps://copyleaks.com/blog/grok-and-nonconsensual-image-manipulationMusk’s Grok AI Generated Thousands of Undressed Images Per Hour on X - Bloomberghttps: