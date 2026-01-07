◆これまでのあらすじニューヨーク転勤をすることになった総合商社勤務の遥斗。付き合っていた彼女の美沙にフラれたことをきっかけに、新しい出会いを探すことに。日本人で現地のコンサル会社に勤める莉乃と付き合い、幸せを感じていた遥斗。だがある日、急に莉乃から呼び出され…。▶前回：「好きだけど、なんか合わない」バリキャリ女子と付き合って半年、28歳商社マンが感じた違和感とはVol.10 最後の決断「遥斗に話したい