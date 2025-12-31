¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥»¥¤¥Ç¥£ー¡¦¥·¥ó¥¯¤Ï¡¢½é¤á¤Æ±Ç²è¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤­¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÉñÂæ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥»¥¤¥Ç¥£ー¤À¤¬¡¢2016Ç¯¤Ë14ºÐ¤Ç¥Ê¥ª¥ß¡¦¥ï¥Ã¥Ä¤È¶¦±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥Á¥ã¥ó¥×¡×¤Ç¥¹¥¯¥êー¥ó¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¾¡¼ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤¬·è¤Þ