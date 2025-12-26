選手と地球にやさしい箱根駅伝を目指すトヨタ 年始の風物詩として、毎年話題になる箱根駅伝。「第102回 東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）」は、2026年1月2日（金）〜3日（土）に開催される。そんな箱根駅伝を支える陰の立役者といえるのが、先導車などの運営車両。2025年の箱根駅伝の大会会長車は、なんと センチュリーGRMNを使用。選手の次に話題になるほどだった。トヨタは、2003年から一部の運営車両の提供。