卓球のオリンピック2大会連続メダリストの福原愛さん（37）が再婚し、妊娠していることが分かりました。3歳で卓球を始めた福原さん。泣きながら懸命にプレーを続ける姿から、“泣き虫愛ちゃん”として親しまれてきました。福原さんはオリンピックに4回出場し、ロンドン大会、リオ大会と2大会連続でメダルを獲得。卓球人気をリードしてきました。2016年に卓球選手の男性と結婚し、2人の子供を出産。2021年に離婚していました。11月