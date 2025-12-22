キム・ウビン、シン・ミナスポーツソウル日本版

シン・ミナとキム・ウビンが結婚 映画のワンシーンのような姿を公開

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 韓国の女優シン・ミナと俳優キム・ウビンが、結婚式の写真を公開した
  • 純白の花嫁姿とスタイル抜群のタキシード姿で、見る者の感嘆を誘ったと筆者
  • 2人は2015年に交際を認めており、長い時間をかけて愛と信頼を築き上げた
記事を読む

おすすめ記事

  • あみ＆こうへい「ゼクシィTV」（画像提供：リクルート）
    恋リアで話題・あみ＆こうへい、感動の結婚式の様子公開 共演メンバーから祝福・涙のシーンも 2025年12月19日 19時0分
  • 藤井サチ（C）モデルプレス
    藤井サチ“夫を初顔出し”和装結婚式ショットが話題「優しそうな旦那様」「誰もが羨む美男美女」 2025年12月22日 10時36分
  • プロゴルファーの佐伯三貴さんは12月17日、自身のInstagramを更新。教会での結婚式ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：佐伯三貴さん公式Instagramより）
    「破天荒な夫婦ですが」女子プロゴルファー、結婚式ショット公開「綺麗な花嫁姿のお写真」「感慨深い」 2025年12月18日 19時20分
  • 大家彩香（@ayaka_oie_official）さんのインスタグラムより
    「ドレス姿ちょーキレイ」元STVアナ36歳、結婚報告＆ウェディングドレス姿披露→ファン祝福「おめでとう」「幸せになってねー！」 2025年12月21日 11時50分
  • 大阪市内で開催された阪神競馬場のイベントに出演した森香澄（カメラ・田中昌宏）
    森香澄「周りが今すごく結婚ラッシュ」のため来年チャレンジしたいことは「スイスに…」 2025年12月21日 20時11分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. かなで 病院行くも医師にがく然
    2. 2. エバース「2番手」の理由明かす
    3. 3. 福原さん再婚&妊娠 婚姻届も提出
    4. 4. 千鳥・大悟「やめるやろ、そら」
    5. 5. DJ社長が必死の訴え　大みそかの解散ライブチケットが「売れてない」原因にも言及「いろいろ全部、俺」
    6. 6. スマホ落とし物 謝礼要求に困惑
    7. 7. timelesz篠塚大輝、初の単独CM出演 受験期の勉強法＆オーディション時を回顧
    8. 8. 既婚者マチアプ やり逃げされた
    9. 9. たくろう多忙 もう仕事100件殺到
    10. 10. 娘1人残し失踪 現在も行方不明
    1. 11. 江頭の「病」岡村ら知っていた
    2. 12. 小1女児が全裸 変わり果てた姿に
    3. 13. 納得のM-1審査「ぜひ次も」の声
    4. 14. ワンピ原作「ここからが大変」
    5. 15. 「うな重になる」苗字でフラれた
    6. 16. セクシー女優になった「お嬢様」
    7. 17. 【M−1】初優勝たくろう　1000万円の使い道は？赤木の壮大な夢にきむら「投資したいなって」
    8. 18. M-1たくろう「ラヴィット」出演
    9. 19. 安達祐実 新恋人の「呼び名」
    10. 20. サウナ事故 経営者の異常な証言
    1. 1. スマホ落とし物 謝礼要求に困惑
    2. 2. 娘1人残し失踪 現在も行方不明
    3. 3. サウナ事故 経営者の異常な証言
    4. 4. 4人死亡 直前に母と父が「連絡」
    5. 5. 絶句された 25歳差婚ヤバいなと
    6. 6. 三木谷氏 高市政権の政策に苦言
    7. 7. 自作勢「PCの買い替えは年内に」
    8. 8. 農相が「おこめ券」にこだわる謎
    9. 9. ももクロLIVE 事件の遺族を招待
    10. 10. 国民年金未納 救済措置を解説
    1. 11. 50センチ先にクマの顔 片手発砲
    2. 12. 日大の内部通報窓口パンク 証言
    3. 13. 不安しかない 年金生活の現実
    4. 14. 3000万円が使途不明金 自ら弁明
    5. 15. 「民泊トラブル」解決しない背景
    6. 16. 女子高生 トラックにひかれ死亡
    7. 17. 無免許で飲酒運転 高校生を逮捕
    8. 18. 高市首相に中国が強硬な態度の訳
    9. 19. 高市首相「公邸へ居を移したい」
    10. 20. ベトナム籍の少年 刺殺試みたか
    1. 1. 値引きシールの「罠」共感集める
    2. 2. 「ひとりじめシート」の評判上々
    3. 3. 高市内閣の支持率 最高を更新
    4. 4. 「核持つべき」に河野氏疑問呈す
    5. 5. 丸亀製麺「異例の決断」の裏事情
    6. 6. 大阪万博「よかったと思う」74％
    7. 7. 読売社の調査「評価」が61%
    8. 8. 年末特番に田久保真紀氏が出演へ
    9. 9. 「早苗の入学前に校舎全焼」回想
    10. 10. 「OTC類似薬」薬剤費の4分の1を患者が追加負担へ　自民と維新が合意
    1. 11. PayPay取り扱い終了 相次ぐワケ
    2. 12. 病院のトイレ利用→悲痛な訴え
    3. 13. 脱出試みた痕跡に「辛くなる」
    4. 14. 首都高の「不正」利用者を訴訟へ
    5. 15. 石破氏「だらし内閣」批判に本音
    6. 16. 立花被告影響で被害者多数発生も
    7. 17. 開発に失敗 カレッタ汐留の現在
    8. 18. 高市首相、年内に赤坂議員宿舎から首相公邸に引っ越しへ…Ｘで表明「危機管理は国家経営の要諦」
    9. 19. 「こち亀」利用 石井氏に憤慨
    10. 20. 佳子さま突然の婚約発表の可能性
    1. 1. キムチ 免疫機能をブーストか
    2. 2. 生きるため輸血 印でエイズ増加
    3. 3. 露軍が民間人約50人を連れ去りか
    4. 4. 春節大型連休中の海外旅行予約が殺到、人気目的地の航空券予約は前年比80％増―中国
    5. 5. AI開発に大量の水 100人超え
    6. 6. 日本の宿泊費 3000円台に暴落
    7. 7. 日本を非難「断固阻止すべき」
    8. 8. 銃乱射 豪首相に反発の声相次ぐ
    9. 9. 韓国女性キャスターの壮絶な生活
    10. 10. 「元旦連休」で航空券予約が急増
    1. 11. 機密指定の情報 当の大使が暴露?
    2. 12. 台湾襲撃「昨年から周到に計画」
    3. 13. 日本政府 ウに約9千億円の支援
    4. 14. Macを低遅延で連結する新機能
    5. 15. 妻を殺害し肉片に 英の凶悪事件
    6. 16. 金正恩氏 9時間にわたり現地指導
    7. 17. 国民年金 大規模為替ヘッジへ?
    8. 18. 彫刻の色彩再現「ひどい色彩」
    9. 19. 飲酒運転問題のドウォン 復帰へ
    10. 20. 大食いYouTuber いじめ被害告白
    1. 1. 電池事故 連絡とれない36社公表
    2. 2. 日大職員「内定辞退4割」の衝撃
    3. 3. 1泊1500円? 京都ホテル崩壊の訳
    4. 4. 4000億円超の赤字 SBは壊滅寸前?
    5. 5. 「孫と暮らす老後」で失ったもの
    6. 6. 職場で嫌われる「1つの口癖」
    7. 7. おこめ券 無駄遣いに終わる理由
    8. 8. 年末年始に集中する「病気」とは
    9. 9. 道民払う日本一高い電気代のツケ
    10. 10. 専業主婦 将来の年金が7万円?
    1. 11. 子どもが夢中になったビジネス書
    2. 12. 津田駒工業がストップ高 23.5%
    3. 13. イオン株主優待 10年で元取れる?
    4. 14. 改正で各種控除が新設 注意は
    5. 15. 「何食べる?」答えが分かる書籍
    6. 16. chocoZAP 無人経営の落とし穴
    7. 17. 日本と米 資産格差は「大幅差」
    8. 18. 都内マンション「買い」のエリア
    9. 19. カップヌードル値上げ意外な理由
    10. 20. どこ行っても愛される人 特徴3つ
    1. 1. Uber Eats「届かない」悲鳴続出
    2. 2. まるで小さな映画館だ。JBLのサウンドバーが過去最安1.2万円超引きだ
    3. 3. パソコン 驚異的な値上げ目前か
    4. 4. ChatGPTが性格調整・アプリストア実装で激変！Googleは高速AI「Gemini 3 Flash」で対抗【週刊AIツール＆ニュースまとめ】
    5. 5. 折りたたみiPhoneはたためばminiサイズ？ 画面サイズの新情報
    6. 6. 要注意 LINEの「危険設定」5つ
    7. 7. サイバーセキュリティクラウド 代表取締役 CTO 渡辺 洋司氏が語る、AI時代の防衛戦略 / 料理研究家リュウジのコラボ商品「リュウジのグヤーシュ」【まとめ記事】
    8. 8. [本日の一品]ロック好きのベーシストが眼鏡型オープンイヤーオーディオを買ってしまった
    9. 9. おじさんがウサギの姿で『ズートピア２』声優陣に会いに行った結果……まさかの展開に！
    10. 10. メガブランドの時代は終わった？　ヒーローバッグで200％成長した「小さなラグジュアリー」
    1. 11. ハラミちゃん生演奏。豪華ゲストが共演したカシオの電子キーボード「CT-S1」発表会から
    2. 12. MIT AI普及がもたらす成果低下
    3. 13. 「ビックリマンAI名刺メーカー」を開発 / iPhoneを本気のカメラに変える【まとめ記事】
    4. 14. Googleメッセージに新しいスパム撃退機能が登場、ヌードを自動的にぼかす機能も
    5. 15. 見た目はアナログ時計のスマートウォッチ「Oskron オスクロン」
    6. 16. 「GANREF」特別価格で豪華景品も
    7. 17. 歩道もオフロードも爆走できる電動バイク
    8. 18. たったの1万6500円。スリコのAndroidタブレットはスマホ3個分
    9. 19. 「インターステラー」UHD BD＆BDセット。新映像特典も収録
    10. 20. パカッと開けば12か所の収納スペース。新感覚の観音開き型トートバッグ「treasure」
    1. 1. ダルビッシュ ついに現役引退か
    2. 2. ヤク村上 2年53億円で契約合意
    3. 3. フィギュア会場に女王2人 大歓声
    4. 4. 駅伝 タスキ渡した2年生倒れる
    5. 5. 坂本花織が5連覇「人生虹色」
    6. 6. 二所ノ関部屋「風紀崩壊」の実態
    7. 7. 村上宗隆がWソックスユニで“初登場”　移籍決定直後…英語で届けた思い「シカゴにいられて幸せ」
    8. 8. 大谷のおかげで一家の人生激変
    9. 9. 村上 MLB球団が電撃移籍へ?
    10. 10. 【高校駅伝男子】4位躍進の鳥取城北　チーム一丸に選手も感動「かけがえのない1年に」集団転校で話題
    1. 11. 豪サッカーで賭博関与 7年間出停
    2. 12. 早稲田大 とてつもない戦力補強
    3. 13. 大谷まさかの写真 因縁の組合せ
    4. 14. 全国高校駅伝 学法石川が初優勝
    5. 15. フィギュア 中井亜美らの成否
    6. 16. 負傷も「りくりゅう」海外は感激
    7. 17. 元大関 9場所ぶりに再入幕
    8. 18. 山内翔が結婚 美男美女すぎる
    9. 19. 村上 MLB移籍は「54億円」で合意
    10. 20. 「逸材」注目の高校生バスケ生
    1. 1. かなで 病院行くも医師にがく然
    2. 2. エバース「2番手」の理由明かす
    3. 3. 福原さん再婚&妊娠 婚姻届も提出
    4. 4. 千鳥・大悟「やめるやろ、そら」
    5. 5. DJ社長が必死の訴え　大みそかの解散ライブチケットが「売れてない」原因にも言及「いろいろ全部、俺」
    6. 6. timelesz篠塚大輝、初の単独CM出演 受験期の勉強法＆オーディション時を回顧
    7. 7. たくろう多忙 もう仕事100件殺到
    8. 8. 江頭の「病」岡村ら知っていた
    9. 9. 小1女児が全裸 変わり果てた姿に
    10. 10. 納得のM-1審査「ぜひ次も」の声
    1. 11. ワンピ原作「ここからが大変」
    2. 12. M-1たくろう「ラヴィット」出演
    3. 13. 「うな重になる」苗字でフラれた
    4. 14. セクシー女優になった「お嬢様」
    5. 15. 【M−1】初優勝たくろう　1000万円の使い道は？赤木の壮大な夢にきむら「投資したいなって」
    6. 16. 安達祐実 新恋人の「呼び名」
    7. 17. M-1 後藤の「計算止めた」が話題
    8. 18. misono「浮気OK」夫と別居婚生活
    9. 19. M-1 審査員の哲夫「スベってる」
    10. 20. M-1「伏兵」たくろうが初決勝でV
    1. 1. 既婚者マチアプ やり逃げされた
    2. 2. 義母が料理に激怒 実家に電話
    3. 3. B'zライブ 客の大熱唱に批判殺到
    4. 4. ユニクロ年末祭 即買いの名品
    5. 5. 立ったままでもできる腹筋トレ
    6. 6. 息子と元妻遭遇し...不倫を後悔
    7. 7. 最低すぎる夫の不倫相手と妊娠
    8. 8. 1490円でこれ しまむら凄すぎた
    9. 9. 注目度抜群 日東紅茶の「福箱」
    10. 10. 「西原」はなんて読む？「にしはら」ではありません！
    1. 11. 15歳上と性交渉少ない…一刀両断
    2. 12. 銀座の達人が教える秘密の社交場
    3. 13. 「１日50時間あれば…」青学ミスコン出身、社会人１年目の美女の野望
    4. 14. リンツ新作 自分へのご褒美にも
    5. 15. GU 値段以上の優秀トップス紹介
    6. 16. カルディマニアが絶賛したお菓子
    7. 17. 最適な「距離の取り方」を診断
    8. 18. セブン×ちいかわ 贅沢おにぎり
    9. 19. 「父親が婚約者」漫画にドギマギ
    10. 20. 恋人がいないXmas 女性の憂鬱