「青年革命家」改め「冒険家」を名乗るユーチューバー・ゆたぼん（16）が17日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身が人身事故に遭った件は「嘘」だとデマを拡散した人物に怒りをにじませた。ゆたぼんは8日、人身事故に遭ったことを報告。6日の朝にボクシングクラブからバイクで帰宅していたところ、対向車線を走っていた車が中央線超えて突っ込んできたという。この件について「なんか、僕が人身事故に遭ったのが嘘だ