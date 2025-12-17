止まらない優秀層の人材流出目下、テレビ局にとって最大の危機は売り上げの激減やイメージ低下だけではない。「優秀な人材の流出」だ。「このまま局員として働いている自分を想像したときに『モデルになる人がいなかった』のが、テレビ局を辞めた大きな理由です。僕だけではなく、周囲の若手も同じようなことを言っていましたね」こう語るのは、元TBS局員の大前プジョルジョ健太氏（30歳）だ。'24年1月に退局した後、現在はフリー