１０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比４９７．４６ドル高の４万８０５７．７５ドルと３日ぶり反発。４万８０００ドル台を回復し、過去最高値に接近した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はこの日まで開いた金融政策決定会合で、市場の大方の予想通り政策金利を０．２５％引き下げることを決めた。ＦＯＭＣ参加者の金利見通しでは、従来と同様に来年の利下げ予想回数は１回との方向性が示唆された。更に、量的緩和（ＱＥ）と